Sicurezza | i sindaci di Sarno e Battipaglia al Comitato in Prefettura

BrindisiOggi

E ieri la riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e lasvoltasi a Palazzo Verbania , con la presenza die amministratori locali, del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ......per traguardare con le deliberazioni programmate per la fine del mese in Assemblea deie in ...Albenga Attualità Ad Albenga l'ultimo incontro tra Provincia e Comuni per parlare di... Sicurezza sul lavoro, Ance: "I sindaci ci aiutino a prevenire gli infortuni" - Brindisi Oggi, news Brindisi notizie Brindisi e provincia