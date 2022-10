Renzi “Pd e M5S faranno l' accordo ma poi i dem dovranno scegliere”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Pd e i 5 Stelle anzichè rispettare le regole istituzionali hanno deciso di spartirsi tutti i ruoli di garanzia, contro il naturale diritto del Terzo Polo, creando una lesione istituzionale.anche unper fare opposizione insieme, ma poi nel Pd: sono per il rigassificatore di Piombino, sì o no? Per il lavoro o per i sussidi? Per il termovalorizzatore, sì o no?”. Così il leader di Italia Viva Matteo, nel corso della presentazione del libro di Claudio Cerasa “Le catene della destra”.“Tutto ciò che stiamo vedendo e vedremo, a partire da Giorgia Meloni premier, è stato possibile solo grazie a Enrico Letta. Enrico Letta ha permesso che questo 25% di Fratelli d'Italia fosse maggioranza assoluta”, ha sottolineato.“Da qui ...