(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) –, la compagnia di Palermo diretta da Alessandro Ienzi,inal Festival di Kaffrine, dove presenterà “Antigone –to Africa”, un riadattamento della performance nata nel corso del laboratorio Theater for Democracy finanziato dalla European Youth Foundation del Consiglio d’Europa, con la partecipazione di Global Campus of Human Rights, L’Alloro Fest e Centro Valdese La Noce. Oltre ad Alessandro Ienzi, Valentina Calandriello, e Francesco Campolo, saranno aggregati alla compagnia i tre partecipanti al corso, residenti a Palermo, che hanno mostrato maggior interesse e propensione per il legame tra arti e diritti umani: Dalila D’Agostino, Benedetto Perrone e Cristina Napoli. I tre giovani, che stanno già producendo le loro personali campagne ...

Adnkronos

Questo è. Le piattaforme e i luoghi di espressione "Far incontrare la democrazia con la creatività, immaginare nuove prospettive e nuove possibilità. Persone provenienti da tutto il ...... in collaborazione con la FondazioneValle dei Templi). 10 SETTEMBRE - CATANIA VILLA BELLINI ...all'aperto SpiazZo di Zo Centro culture contemporanee di Catania nuovo appuntamento di, la ... Raizes Teatro vola in Senegal con 'Antigone-from Italy to Africa' (Adnkronos) - Raizes Teatro, la compagnia di Palermo diretta da Alessandro Ienzi, vola in Senegal al Festival di Kaffrine, dove presenterà “Antigone - from Italy to Africa”, un riadattamento della per ...