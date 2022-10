Previsioni meteo | ondata di forte maltempo al Sud | poi seconda Ottobrata - Meteo - quotidiano net

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Allerta arancione in Sardegna. Dal fine settimana temperature in risalita: si potrebbero toccare di nuovo oltre 30 gradi. La mappa di ...

Allerta arancione in Sardegna. Dal fine settimana temperature in risalita: si potrebbero toccare di nuovo oltre 30 gradi. La mappa di ...Www.centrometeoitaliano.it Videohttps://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videosLa rilevazione radar più vicina delle ore 11:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso, ...Previsione meteo aggiornata per l'Italia di venerdì 14 ottobre Cielo parzialmente nuvoloso, con nubi più compatte sulle aree alpine e Liguria di centro-levante con locali piovaschi. Temperature stazio ...