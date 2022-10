Pane toscano fino a 8 euro al chilo. 'Colpa del caro energia e materie' - Cronaca - lanazione.it

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Assipan Confcommercio lancia l'allarme per la tenuta dei negozi della provincia: servono aiuti urgenti. Per il vicepresidente Coppini dell'omonimo forno aglianese la situazione è drammatica e già ...

LA NAZIONE

Assipan Confcommercio lancia l'allarme per la tenuta dei negozi della provincia: servono aiuti urgenti. Per il vicepresidente Coppini dell'omonimo forno aglianese la situazione è drammatica e già ...... Marrone del Mugello, Miele della Lunigiana, Mortadella di Prato, Cinque DOP di Olio extravergine d'oliva (Chianti Classico, Lucca, Seggiano, Terre di Siena,),, Panforte di Siena,... Pane toscano fino a 8 euro al chilo. "Colpa del caro energia e materie" Assipan Confcommercio lancia l’allarme per la tenuta dei negozi della provincia: servono aiuti urgenti. Per il vicepresidente Coppini dell’omonimo forno aglianese la situazione è drammatica e già inso ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Si è aperto stamani Buyfood Toscana 2022, la vetrina internazionale promossa dalla Regione Toscana per favorire l’incontro tra aziende che producon ...