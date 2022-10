Meteo | settimana di tempo instabile | “Attenzione ai nubifragi”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Undi, fra sole, pioggia, nebbia e temperature sotto la media del periodo. I giorni che stanno arrivando saranno sottoposti, in Europa, a un ciclone sulle Colonne d’Ercole e a un ciclone sull’Ucraina. Ci sarà in sostanza, secondo gli esperti, una bassa pressione a Est, sull’Ucraina, e una tra la Spagna e il Marocco (le cosiddette Colonne d’Ercole). Quest’ultima area di bassa pressione influenzerà ilitaliano nel corso della. Ilsarà perciò spesso. E tuttavia con giornate soleggiate, temperature che si manterranno leggermente sotto la media del periodo, e piogge che saranno più probabili al Sud. Questo avverrà a causa di un flusso umido spinto proprio dal ciclone posto sulle Colonne ...

...weekend Principali modelliche sembrano ormai concordare per l'espansione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centro - occidentale all'inizio della prossima. Condizioni...Tendenzaper la prossima. Tempo in miglioramento sullo stivale A seguito di un pomeriggio in cui diversi nuclei di maltempo si sono abbattuti, in maniera comunque localizzata, sulle aree più ...