LIVE – Napoli-Ajax | Youth League 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ladi, match valevole la quarta giornata della fase a gironi di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa europea. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di mercoledì 12 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 14:00 SportFace.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: CHAMPIONS LEAGUE: 18:45 Atletico Madrid - Club Brugge- Ajax 21:00 Barcellona - Inter Leverkusen - Porto Plzen - Bayern Monaco Rangers -...Le partite della fine settimana hanno confermato come in questo momento, all'interno del calcio italiano, ci sono meccanismi difficili da comprendere ma ...La vergogna non basta. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la disfatta della Juventus ieri in casa del Maccabi Haifa (Tutto Napoli) Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ...La partita è in programma il 12-10-2022 alle ore 18:45 nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli e verrà trasmessa da Sky Sport 1, Mediaset Infinity e Sky . La partita si può seguire minuto per ...