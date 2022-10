La minaccia di Mosca | niente gas a chi applicherà il price cap Ue verso piattaforma comune di acquisti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) - I ministri Ue dell'energia a Praga convergono su alcuni punti tra cui un coordinamento per gli stoccaggi, mentre sul tetto al prezzo l'Italia chiede aperture a Germania e Olanda, finora contrarie

'non fornirà energia ai paesi che limitano i loro prezzi', ha avvertito ieri il presidente russo. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi ...Ancora civili uccisi a Est, la Nato promette maggiori difese aeree. Il Cremlino minaccia sul tetto ai prezzi e poi apre a nuove forniture, mentre Gazprom pronostica un inverno difficile per i Paesi Ue ...Il ricatto dell'isolamento energetico verso chi sta discutendo un price cap su petrolio e gas, la soluzione al gelido inverno offerta con il Nord Stream 2.