Il Paradiso delle Signore | Alessandro Tersigni lascia la soap? Arriva la verità dell’attore

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)è uno dei protagonisti de Ilormai fin dalla prima stagione, che tempo fa andava in onda in prima serata su Rai1, prima di passare alla fascia pomeridiana. Eppure, nonostante il forte attaccamento mostrato nei confronti del personaggio interpretato, ecco cosa ha dichiarato l’attore a proposito del suo ruolo nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... a 19, superò facilmente i provini alla Mgm, il tempioproduzioni hollywoodiane. Insomma, un ... A New York, nel tempio del musical, aveva debuttato nel '57, in Hotel. Ma il trionfo arrivò ...La canzone è stata scritta da Luca Carboni e Dardust e musicata da Tommaso. Ai Wind Music ... È stato "scritto durante la quarantena pensando ai momenti 'caldi', sia felici che inquieti,...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L’anima, e le cuoche, sono due sorelle: Renata, 81 anni, e Itala, 92. Un’osteria che a Milano chiamerebbero «posto sincero». A Pavia è semplicemente la Trattoria Achilli ...