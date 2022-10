DIRETTA Barcellona-Inter | segui la partita LIVE

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Alle 21 spazio al quarto match di questa fase a gironi di Champions League per l’. La squadra di Inzaghi affronta il. Dopo ladi andata, c’è adesso grande attesa per capire se l’riuscirà a rimettere in piedi una prestazione importante come quella vista alla gara di andata contro i catalani. Certo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

(Spagna) - Uscire dalla corrida di questa sera al Camp Nou con l'imbattibilità in tasca: è questo l'obiettivo dell' Inter di Simone Inzaghi che affonterà ilnella 4ª giornata della fase a gironi della Champions League , in un vero e proprio spartiacque per la stagione europea dei nerazzurri. Lo scontro diretto tra Lautaro Martinez e compagni (6 ...Negli undici precedenti, si contano due vittorie dell'Inter, sei vittorie dele tre pareggi. Limitando l'analisi ai precedenti in Catalogna, i nerazzurri sono chiamati a sfatare un vero e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’Inter di Inzaghi sfida il Barcellona al Camp Nou nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. La cronaca Live della partita in Diretta Dopo la vittoria col Sassuolo a ...