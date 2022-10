Sky Tg24

Presidente della Conferenza episcopale campana, Antonio Di Donna vescovo di Acerra, ha presenziato al terzo incontro dei nove vescovi e dei sacerdoti delle province di Caserta e Napoli che fanno parte ...Quattro tifosi olandesi dell' Ajax sono rimasti feriti in due distinti episodi ieri sera a Napoli , dove stasera si giocherà la partita di Champions League tra il Napoli e i lancieri di Amsterdam. Per ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 12 ottobre. DIRETTA La clutch, disponibile in diverse tonalità in base al gusto delle patatine, è il “next must-have”, scrive Demnagram, il fan account dello stilista divenuto la fonte ufficiale di tutte le news che lo ...In un anno bruciati 2mila miliardi di dollari. Pesa l’assenza di una regolamentazione del mercato e, intanto, il Bitcoin scivola sotto i minimi degli ulti due anni circa. Venderli o attendere