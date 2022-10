Ucraina | allarme aereo a Kiev Raid nella notte a Zaporizhzhia

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le sirene dell’sono tornate a suonare questa mattina a, dopo i massiccirussi di ieri costati la vitacapitale e in altre città a 14 persone ed il ferimento di un centinaio. Lo riferiscono vari giornalisti stranieri sul posto. Il Kyiv independent ha dato notizia invece disu: nel mirino “un’infrastruttura della città”, già duramente colpita nei giorni scorsi con attacchi che hanno fatto oltre 40 morti tra i civili. All’indomani deirussi, a Kryvyi Rih restano intanto ancora intrappolati sottoterra 98 minatori in una delle miniere di carbone della città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce l’agenzia di stampa ...

Le sirene dell'aereo sono tornate a suonare questa mattina a Kiev, dopo i massicci raid russi di ieri ... Lo riferisce l'agenzia di stampaUkrinform, secondo cui i minatori sono rimasti ...Le sirene dell'aereo sono tornate a suonare questa mattina a Kiev, dopo i massicci raid russi di ieri ... ha fatto sapere che Washington sosterrà ancora con l'invio di nuove armi l '. '...Nella notte la vendetta di Putin, missili su Kiev e tutta l'Ucraina. Pioggia di fuoco dopo ... d'emergenza per la popolazione tra continui allarmi aerei, e i missili piovuti in un parco giochi ...(Adnkronos) – Le sirene dell’allarme aereo sono tornate a suonare questa mattina ... 98 minatori in una delle miniere di carbone della città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ...