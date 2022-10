Rilevamento cadute di iPhone 14 funziona benissimo | forse fin troppo | ecco dove non si dovrebbe attivare

Leggi su computermagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) La nuova funzione di Apple per gli14 didi un possibile incidente e di avvio di chiamata di emergenza alle autorità competenti sta dimostrando di raggiungere i risultati sperati, salvando anche vite. Tuttavia, di quando in quando, é stata addiritturapremurosa. Scopriamo il perché. Fonte: dday.it – ComputerMagazine.it. E questa é la buona notizia. Perché il programma didell’14 di un possibile incidente e di successiva chiamata automatica di emergenza alle autorità competenti per la richiesta di soccorso sta dimostrando di poter salvare anche delle vite, trovatesi in situazioni di grave pericolo. Altre, però, non avevano necessità di essere soccorse, né tantomeno salvate e, invece di trovarsi in fin di vita, si ...