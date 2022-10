Agenzia ANSA

Avvio di giornata incalo per le quotazioni del: il greggio Wti cede lo 0,41% rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York, a 90,76 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,32% a 95,88 dollari al barile. .Scambi inribasso anche a Wall Street con gli investitori che temono una Federal Reserve più ... Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,96 dollari ... Petrolio: in lieve calo, Wti a 90,76 dollari al barile - Economia Avvio di giornata in lieve calo per le quotazioni del petrolio: il greggio Wti cede lo 0,41% rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York, a 90,76 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,32% a 95,8 ...Il prezzo del petrolio greggio WTI indietreggia lievemente rimanendo sopra il supporto di 90$ mentre il gas naturale si muove a vuoto.