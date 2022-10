Meloni | sono ottimista | se avremo incarico non perderemo un minuto

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il lavoro per far nascere in nuovo governo "sta andando molto bene". Lo ha detto Giorgia, leader di Fdi, lasciando Montecitorio."Leggo - ha detto rispondento ai cronisti - fantasiose ...

...ha deciso cheha sbagliato proprio tutto. Perché 'sapeva di vincere con mesi di anticipo esattamente come Virginia Raggi quando trionfò a Roma nel 2016. Eppure sia l'una che l'altra...molto ottimista". A chi le chiedeva se giovedì ci saranno i presidenti delle Camere,ha risposto che "stiamo lavorando. Noi lavoriamo per fare le cose in fretta. Quando dovessimo avere un ...Sono molto ottimista" ha detto la leader di Fratelli d'Italia, che giustamente sta aspettando i passaggi previsti dalla Costituzione per avere l'incarico di formare il nuovo governo. Meloni ribadisce ..."I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel palazzo, un programma e una visione chiari. Proprio per realizzare quella visio ...