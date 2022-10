La depressione può essere una ragione sufficiente per chiedere di morire? In Italia | no Ma il quarto requisito per il suicidio assistito | la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale | è molto discusso

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 ottobre 2022) È morta per eutanasia Shanti De Corte, 23 anni. Ne aveva 17 quando rimase coinvolta in un attacco terroristico dell’Isis. Stava andando a Roma in gita scolastica con altri 90 studenti della scuola Santa Rita di Kontich, in provincia di Anversa. Alcuni amici morirono al suo fianco, lei rimase illesa. Illesa fisicamente ma profondamente traumatizzata. A 23 anni è morta di eutanasia. «Mio marito è nella stessa clinica di Dj Fabo, ora tocca a lui» X ...