Israele e Libano | storico accordo su confini marittimi e gas

(Di martedì 11 ottobre 2022)hanno raggiunto unsui. Secondo i media internazionali, l’intesa potrebbe essere siglata il prossimo 20 ottobre. L’risolverebbe una disputa territoriale nella punta orientale del Mar Mediterraneo in un’area in cui ilmira a esplorare la ricerca di gas naturale e vicino ad acque doveha

L'intesa tra le nazioni che non hanno rapporti diplomatici -ha occupato il sud deldal 1982 al 2000, con Hezbollah ha combattuto per 34 giorni di conflitto nell'estate del 2006 - ...La ricerca di idrocarburi ine' ferma dal 2020 a causa della disputa consui giacimenti off - shore. Il primo ministro Najib Mikati "ha chiesto ai rappresentanti di TotalEnergies ...Israele e Libano hanno raggiunto un accordo storico sui confini marittimi. L'’intesa potrebbe essere siglata il prossimo 20 ottobre.Dal Medio Oriente invece finalmente una ottima notizia: un accordo (marittimo) tra Israele e Libano. Inauguriamo oggi, a quattro settimane esatte dal voto, una «serie» sulle elezioni di metà mandato: ...