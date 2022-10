Inter | senti Zenga | 'Inzaghi ha già scelto tra Handanovic e Onana' VIDEO

Inter News 24

Commenta per primo L'ex portiere brasiliano dell', Julio Cesar ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Onana a Barcellona sarà già carico di suo. Tra l'altro, lui è cresciuto lì e avrà tanti ricordi e motivazioni aggiuntive. ...QuandoMaurizio Sarri dire cose così: "Prima di smettere, il mio sogno è giocare una partita della ...30 Torino 0 Fine 0 Lazio Venerdì 26 Agosto 2022 - 20:45 Lazio 3 Fine 1Mercoledì 31 ... Inter, senti Dzeko: «Daremo tutto a Barcellona. Su Lautaro» L'ex portiere brasiliano dell'Inter, Julio Cesar ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Onana a Barcellona sarà già carico di suo. Tra l’altro, lui è cresciuto lì e avrà tanti ...È una situazione che comincia a dare fastidio. E che forse si ripete sol perché il Lecce non ha l’abitudine di alzare la voce, come succede invece in tante ...