Elon Musk | “Non ho parlato con Putin prima di proporre mio piano di pace”

Va bene, ormai lo sappiamo: quando si fa riferimento a, l'imprenditore dietro l' acquisizione di Twitter (se verrà effettivamente completata), ci si può aspettare di tutto. Tuttavia, sembra quasi che il CEO di SpaceX stia cercando di superarsi, ...Washington, 11 ott. " "Non è così. Ho parlato soltanto una volta con Putin ed è successo circa 18 mesi fa. Quando parlammo di spazio". Così su Twitter, in un post con cui il miliardario fondatore di Tesla smentisce la notizia secondo cui avrebbe parlato direttamente con il presidente russo Vladimir Putin prima di proporre sul social il suo ...Affare Twitter: bisogna chiudere entro il il 28 ottobre La scorsa settimana l'imprenditore americano Elon Musk ha inviato una lettera a Twitter in cui si dice di nuovo intenzionato a comprare il ...Elon Musk è ormai 'caos puro': in poche ore l'imprenditore è infatti riuscito a finire al centro di tre questioni non di poco conto.