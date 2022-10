D' Elia Pd | ' La politica è maschilista e il mio partito non è diverso dagli altri'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Cecilia D', deputata e portavoce della Conferenza delle donne del Pd, non si candiderà alla segreteria. In un'intervista a La Stampa, D'ha puntato il dito contro la, non solo quella ...

Cecilia D', deputata e portavoce della Conferenza delle donne del Pd, non si candiderà alla segreteria. In un'intervista a La Stampa, D'ha puntato il dito contro la, non solo quella del suo partito. "Con il congresso costituente anche il percorso della Conferenza delle donne è in discussione. Questa esperienza ha subito ...Qualcuna ha chiesto le dimissioni della D', che l'unico risultato che ha ottenuto per le donne è quello di far eleggere sé stessa. Ma Monica Cirinnà, anche lei critica con il partito per essere ...D'Elia: «La politica è maschilista e il Pd non sta mica su un altro pianeta. Il maschilismo è anche nel Pd, e di questo ne siamo tutte ben consapevoli. È una delle cose che vanno cambiate in una fase ...Il 10 ottobre l’ultimo Cdm del governo Draghi. Il premier ha chiesto di “agevolare una transizione ordinata che permetta” al nuovo esecutivo “di mettersi al lavoro da subito”, poiché “i governi passan ...