Atp 250 Gijon 2022 | montepremi e prize money

(Di martedì 11 ottobre 2022) Iled ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Fabio Fognini è l’unico italiano presente in un tabellone che presenta lo scozzese Andy Murray, l’austriaco Dominic Thiem, in gara grazie al ranking protetto, ed il russo Andrey Rublev, testa di serie numero uno della manifestazione iberica. Sotto i riflettori anche gli argentini Francisco Cerundolo e Sebastian Baez insieme agli statunitensi Sebastian Korda e Tommy Paul. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Il pubblico di casa si appella a Pablo Carreno Busta, che guida la nutrita truppa spagnola formata, tra gli altri, anche da Roberto Bautista Agut e dal veterano di mille battaglie Feliciano Lopez. Da non tralasciare altri due temibili giocatori di casa come Alejandro Davidovich Fokina e Jaume ...

Una grande arena per un grande appuntamento. La Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare è il torneoche riporta il grande tennis a Napoli. Un evento nuovo, che ha visto rivoluzionato lo storico Tennis Club Napoli 1905, e in particolar modo l'arena principale da 4000 posti sulla Rotonda Diaz, ...I fratelli Matteo e Jacopo Berrettini escono sconfitti al primo turno del doppio al torneodi Firenze 2022 (cemento indoor) . Ad imporsi sono lo statunitense Maxime Cressy e l'australiano John Patrick Smith col punteggio di 4 - 6 6 - 2 10 - 6 . La coppia italiana parte alla grande, ... ATP 250 Firenze e Gijon: I risultati con il dettaglio del Day 2. Subito eliminato Lorenzo Sonego a Firenze Prestazione da incorniciare del ventunenne perugino che, con il successo ottenuto in due set su Zhizhen Zhang, conquista l'accesso al secondo turno della rassegna toscana ...... ha sconfitto al primo turno dell’Atp 250 UniCredit Firenze Open il cinese Zhang con un doppio 76. Una prestazione straordinaria dell’atleta tesserato per lo Junior Tennis Perugia che si avvicina ...