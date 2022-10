3-1 alla Cina | azzurre del volley in semifinale ai Mondiali

(Di martedì 11 ottobre 2022) APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) – L’Italfemminile approda inaiin Olanda. Sul parquet di Apeldoorn, ledel ct Mazzanti hanno superato nei quarti la, già battuta nella seconda fase, per 3-1. I parziali per Egonu e compagne: 25-16, 25-22, 13-25, 25-17. Giovedì alle 20 la Nazionale sfiderà per un posto in finale il Brasile, che si è imposto in rimonta, sempre ad Apeldoorn, sul Giappone per 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13).– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

