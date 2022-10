Tass | Medvedev in lista ricercati degli 007 di Kiev

Agenzia ANSA

I servizi di sicurezza ucraini hanno inserito nella loro lista dei ricercati il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex capo dello Stato russo Dmitri. Lo riporta la, citando le informazioni rese note dal governo di Kiev. ....Federazione Russa Dmitryha annunciato la necessità di un 'completo smantellamento del regime politico ucraino', perché rappresenta una 'minaccia' per la Federazione Russa, come riportaI servizi di sicurezza ucraini hanno inserito nella loro lista dei ricercati il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex capo dello Stato russo Dmitri Medvedev. Lo riporta la Tass, citando le i ...Medvedev: "La risposta è la distruzione diretta dei terroristi".A New York riunione d'emergenza dell'Assemblea generale dell'Onu sulle annessioni ...