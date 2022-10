Roma | sofferta e striminzita vittoria col Lecce ridotto in 10 E Dybala rischia un lunghissimo stop

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tre punti e tanta amarezza. Lacolin 10 dal 21’ del pt,di costare e pesare tantissimo nel cammino della squadra giallorossa. Almeno fino alla sosta per i mondiali. Bastava vedere e ascoltare Mourinho in sala stampa dopo la gara per rendersi conto della gravità del momento. Col tecnico portoghese mai così sincero e pronto a vuotare il sacco dei suoi tormentati pensieri. Mai nella mia carriera avevo sofferto così e sperato di arrivare presto al fischio finale con una squadra in superiorità numerica ha detto Mou che ha poi rivelato come sia drammatica, dal suo punto di vista, l’assenza prolungata di Whjinaldum, ovvero di quello che doveva essere il faro del suo centrocampo. Note dolenti alle quali si aggiungono l’infortunio di ...

Commenta per primo L'allenatore dellaJosé Mourinho ha parlato così a DAZN al termine dellavittoria contro il Lecce: ' Io volevo che la partita finisse velocemente. Stanchezza Sì, sia fisica sia mentale. Giocare giovedì e ...Il video con gli highlights e i gol di- Lecce 2 - 1, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/2023. All'Olimpico vittoriaper i giallorossi, nonostante per l'espulsione di Hjulmand parecchio generosa siano in ...Tre punti e tanta amarezza. La sofferta e striminzita vittoria col Lecce, ridotto in 10 dal 21’ del pt, rischia di costare e pesare tantissimo nel cammino della squadra giallorossa. Almeno fino alla s ...Video Roma Lecce (2-1) gol e highlights: partita sofferta per i giallorossi che riescono a spuntarla nonostante un grandissimo Lecce ...