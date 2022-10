(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale del match tra Giulioe Altug, valido per il primo turno dell’ATP 250 di. Il classe 2001 azzurro va a caccia di una vittoria pernel. Giulioinizia dunque il proprio percorso nel tabellone singolare del torneo fiorentino dopo aver ottenuto la possibilità di partecipare alla manifestazione tramite una wild-card. Al romano, numero 164 al mondo, il sorteggio non è andato di certo male dal momento che il turcoè sicuramente un giocatore rispettabile allo di Challenger ma con ...

OA Sport

... torneo Atp 250 in programma dal 10 al 16 ottobre, evento che SuperTennis trasmetteràe in ... Francesco Maestrelli e Giulio. In questa settimana fiorentina di grande tennis gli ...Oggi il pesarese, classe 2003, è già numero 130 della classifica Atp '', nonché 119 nella Race. ... Le vittorie contro il tedesco Bachinger a Trieste e contro Giulioa Parma dicono che la ... LIVE Zeppieri-Celikbilek, ATP Firenze 2022 in DIRETTA: occasione da sfruttare per guadagnare punti nel ranking Il live e la diretta testuale del sorteggio del tabellone principale dell'ATP 250 di Firenze 2022, torneo in programma dal 10 al 16 ottobre.