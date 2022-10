Le pagelle di Fiorentina-Lazio 0-4 | biancocelesti straripanti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lachiude la 9a giornata di Serie A vincendo e convincendo al Franchi con la. Una vittoria cinica, con gli uomini di Maurizio Sarri capaci di sfruttare al massimo le occasioni avute. A dire la verità, i viola hanno diverse chance ma, come al solito, peccano di precisione negli ultimi metri. Un 0-4 forse eccessivo per i valori espressi in campo, ma simbolo delle palesi difficoltà offensive. Così i capitolini trovano il quarto successo di fila e agganciano Milan e Udinese al secondo posto. Solo nove punti, invece, per i toscani, alla seconda sconfitta di fila e alla settima performance stagionale senza reti. Fischi a fine partita. Presentiamo ledi. LediPrima di analizzare le ...

PROVEDEL 7 In avvio dice subito di no prima a ...Ottima prova della Lazio di Sarri per il quarto successo consecutivo. Tra i biancocelesti i migliori Zaccagni, Milinkovic e Vecino. Bene anche Immobile.