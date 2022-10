Addio Canone Rai | era ora | c’è anche un’altra super notizia per gli italiani

cellulari.it

La carta di credito ed anche il bancomat hanno unannuo per l'utilizzo, a prescindere dalle ... molti italiani non si rassegnano a direai contanti , ed anzi ci sono alcune categorie che ...Rai 2023: la proposta sembra non aver senso Fondamentalmente, unalRai nella sua sostanza sembra non aver senso. Come potrebbe mantenersi 'Mamma Rai' ora che è stata ... Addio canone Rai: non lo pagherete più come prima, ecco come Risparmiare potrebbe aiutarti in questi mesi di crisi: se non lo sai, potresti essere esente dal pagamento del Canone Rai, ecco come ...Il Canone Rai potrebbe essere eliminato dalla bolletta della luce come imposta. Gli scenari sui quali il Governo dovrà prendere una decisione ...