Sassuolomania | Dionisi | questo Pinamonti è innocuo Bisogna ammetterlo e inventarsi qualcosa

Calciomercato.com

D'altra parte ci vuole umiltà per resistere al trattamento a lui riservato da. Sapete quanti minuti ha giocato l'uruguaiano finora in campionato Soltanto 19. Che per i 12 milioni spesi è ...Ed è qui cheha sorpreso tutti facendo debuttare il Primavera Luca D'Andrea , un piccoletto napoletano classe 2004, arrivato a febbraio al Mapei Center dalla Spal. Ecco quel che si chiede a ... Sassuolomania: Dionisi si sta Allegrizzando Ecco perché Pinamonti non segna Il gol vittoria di Alvarez contro il Torino forse smuoverà qualcosa. Nelle prime sette giornate Pinamonti, il centravanti titolare arrivato al posto di Scamacca, ha fatto fatica. La miseria di un gol, ...