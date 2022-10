Il Monza vola con Palladino e i gol ' ' stranieri' ' Spezia | il momento no continua

Raffaele Palladino fa tre su tre e vince anche contro lo Spezia restando con la porta inviolata. L'allenatore dei brianzoli diventa il primo ......la doppietta Ferrari in qualifica) ein testa, 125 punti contro i 116 di Leclerc. I successi delle Rosse fra Silverstone e Spielberg tengono ancora aperto il discorso ma da Le Castellet a...MONZA-SPEZIA 2-0 Il Monza si impone in casa sullo Spezia per 2-0 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 10 punti in… Leggi ...Decidono i gol di Carlos Augusto e Pablo Marì. Palladino nella storia: mai nessuno come lui all'esordio alla guida di una neopromossa nell'era dei 3 punti ...