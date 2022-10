F1 | bandiera rossa GP Giappone 2022 | gara interrotta | tutti gli aggiornamenti

Motorsport.com - IT

La pioggia è aumentata forte e viene esposta la, gara sospesa Uscita di pista di Sainz che sbatte e non è in grado di ripartire. Al via Alonso ha buttato fuori Vettel, ma è ripartito, ...Il pilota della Ferrari ha urtato le barriere ed è stata esposta lagialla, quindi quella. Contatti hanno coinvolto anche Sebastian Vettel, Albon e Gasly, rientrato ai box con un ... F1 | Bandiera rossa al GP del Giappone: pioggia fortissima a Suzuka Un giro dopo l'incidente di Sainz, rimasto illeso e uscito prontamente dalla sua Ferrari, è scattata la bandiera rossa. I piloti sono quindi tornati ai box in attesa di nuove comunicazioni, sempre che ...Il GP di Giappone 2022, diciottesimo appuntamento del mondiale F1, inizia sotto la pioggia: subito bandiera rossa. Ecco gli aggiornamenti ...