ATP Astana 2022 | Djokovic strapazza Tsitsipas | titolo numero 90 e passo in più verso Torino per il serbo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Novakfa 90 ad. Il campionesi aggiudica il torneo ATP 500 sul cemento kazako e lo fa in maniera autorevole contro Stefanos. Una finale che per prestigio sembrava promettere tanto, ma invece Nole ha letteralmente dominato la scena, imponendosi con un rotondo 6-3 6-4 in poco più di un’ora. Una versione solidissima del 21 volte campione Slam, che intasca il secondoin fila dopo quello di Tel Aviv e mette un po’ più al sicuro un posto nella top 20 valevole per le ATP Finals: oraè al decimo posto della race con 2720 punti. La partita si sviluppa in maniera assai veloce. Nole è impermeabile quando è al servizio: la sua pallina viaggia che è un piacere e non lascia un minimo spiraglio al proprio avversario, che racimola la bellezza di tre ...

A Gijon in campo Giustino La stagione si avvicina alle battute conclusive, e se ade Tokyo si scende in campo per i titoli dei due tornei500, la settimana numero 41 del calendario...Novak Djokovic Nella giornata di oggi si disputerà la finale del torneo500 ditra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. È stato un torneo di grande rilievo, soprattutto per un 500, e nel corso del torneo abbiamo visto quasi tutti i migliori tennisti del ...Nella giornata di oggi si disputerà la finale del torneo Atp 500 di Astana tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. È stato un torneo di grande rilievo, soprattutto per un 500, e nel corso del torneo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...