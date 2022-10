Tiafoe-Fritz in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Tokyo 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Francessfiderà Taylornelladell’Atp 500 di. Sarà derby americano nell’atto conclusivo del torneo nipponico, che mette in palio punti importanti. In caso di vittoria,salirebbe infatti al settimo posto della Race, sognando Torino, ed all’ottavo delle classifiche Atp, best ranking.vuole invece continuare a scalare le classifiche ed un successo significherebbe molto in ottica Top 10, suo obiettivo stagionale.è avanti 4-1 nei precedenti, di cui due disputati quest’anno, ma questi sono stati piuttosto equilibrati. Secondo i bookmakers sarà proprioa partire leggermente favorito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...