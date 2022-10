Tabellone Wta San Diego 2022 | Swiatek guida un seeding pieno di Top 10 | c’è Trevisan

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilcompleto del torneo WTA 500 di San, che sul cemento della città statunitense vede al via ben sette Top-10. La numero uno al mondo Igail, seguita da Paula Badosa, Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Presenti anche Maria Sakkari, Coco Gauff e Caroline Garcia. In rappresentanza dei colori italiani ci sarà solamente Martina, che debutterà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Di seguito ile tutti gli accoppiamenti. PROGRAMMA E COPERTURA TVCOMPLETO PRIMO TURNO (1)bye Rybakina vs Muguruza Andreescu vs Haddad Maia Q vs (6) Gauff (4) Pegula bye (WC) Vandeweghe vs Kenin Keys vs Q (WC) Fernandez vs (8) Kasatkina (5) Sakkari vs Q Pliskova vs ...