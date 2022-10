Se la sinistra è davvero interessata ai più poveri guardi alla scuola

... e quindi sonoottimista sul fatto che possano sbrogliarsi uno per uno tutti i nodi', ha ... 'Voglio sperare che, come spesso accade, la stampa diabbia travisato le reali dichiarazioni ...... Firenze, al congresso di scioglimento dei Democratici di. Nella mia qualità di iscritto ... Sedemocratico nel suo funzionamento, le cariche importanti di quel partito sarebbero state ...Un inestricabile intreccio di provincialismo e subalternità muove rancori e progetti, mire e ambizioni di una sinistra ormai senza elettori e senza popolo. E non c'è cosa peggiore che affidarsi al giu ...È un no. Plateale tanto quanto la proposta allo stadio, con lui che si è inginocchiato, ha tirato fuori l'anello e le ha chiesto «Vuoi sposarmi». Lei, prima si ...