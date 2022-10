“Regolamento di conti interno” Tensione tra servizi e ministero | che succede a Mosca

(Di sabato 8 ottobre 2022) Rimpallo di accuse sull'attentato che ha gravemente danneggiato il ponte che unisce la Crimea e la Russia. L'Ucraina ora punta il dito contro isegreti di: “L'Fsb tenta di eliminare la leadership deldella Difesa russo, prima del cambio del personale. Isono al tappeto, hanno mancato l'esplosione del ponte di Vladimir Putin. Ora ildella Difesa può incolparli per la futura sconfitta nel Sud. Non è ovvio chi ha causato l'esplosione? Il camion è arrivato dalla Federazione Russa”. A parlare su Twitter è il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, che lascia intendere che dietro l'attacco al ponte di Kerch vi sarebbe la mano russa e, in particolare, undifra ildella Difesa ...

ilmattino.it

... che lascia intendere che dietro l'attacco al ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, vi sarebbe la mano russa e, in particolare, undifra il ministero della Difesa e i ...Ildel programma è chiarissimo, visto che nelle passate edizioni tutti i protagonisti che hanno bestemmiato hanno fatto icon delle punizioni. Al momento però non rimane che ... Regolamento di conti, allevatore pestato con sfollagente: arrestati 2 fratelli Due persone in manette e quattro denunce a piede libero, in seguito all'aggressione consumata contro un uomo a suon di bastoni, ora ricoverata al Cardarelli. Non è in pericolo di vita.Sabato 8 ottobre presso il velodromo di Grenchen, Filippo Ganna cercherà di migliorare il record dell'ora stabilito lo scorso agosto dal britannico Dan Bigham ...