Il segreto del Sassuolo. Intervista ad Alessio Dionisi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Adgli almanacchi non devono piacere granché. Il suo, la scorsa stagione, è stata la prima squadra in 66 anni a vincere sul campo di Inter, Milan e Juventus nel medesimo campionato. “Bello, ma questo è il passato”, dice lui oggi, quasi insofferente per un record tanto ingombrante. “Noi lavoriamo affinché ciò possa riaccadere. Anzi: a Torino ora abbiamo già giocato e perso. Quindi enigma risolto”. Sono altre le partite che gasano l’allenatore neroverde: “Quelle dense di prestazione”. E mentre ricorda le sue preferite al Foglio sportivo, gli scorre davanti la sua giovane carriera. Tutta d’un fiato. “Parto da lontano: Borgosesia-Cuneo, primavera 2017”, la promozione in Serie C accarezzata fino al 93esimo. “Poi Fiorenzuola-Imolese”, un 4-1 che fu il biglietto da visita per approdare tra i professionisti, proprio ...