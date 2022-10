Funerale di due ragazzi a Catania | la folla accerchia l' auto della polizia e grida ' bastardi'

Alta tensione nel quartiere Librino a Catania , dove una volante della polizia è stata accerchiata da una folla di persone che stava partecipando aldi uno deigiovani morti , la notte tra il 26 ed il 27 settembre scorsi in un incidente stradale . Gli agenti si trovavano nel quartiere per un normale servizio di ordine pubblico, quando ...... a togliere i titoli di Altezza Reale a quattro dei suoi nipoti, ovvero i figli nati dai... - Mary di Danimarca non è stata invitata aldi Elisabetta - Athena di Danimarca, bullizzata a ...Alta tensione nel quartiere Librino a Catania, dove una volante della polizia è stata accerchiata da una folla di persone che stava partecipando al funerale di uno dei due giovani ...A Catania, giovedì scorso, l'equipaggio di una volante della Polizia di Stato è stato accerchiato nel popolare quartiere di Librino da una folla di persone presenti al funerale di uno dei due giovani ...