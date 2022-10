F1 | orario gara 9 ottobre | programma GP Giappone | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Domani, domenica 9, a Suzuka andrà in scena il Gran Premio del2022, valido come diciottesimo e quintultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen ha a disposizione il secondo match point iridato consecutivo dopo Singapore, ma perntirsi la certezza aritmetica del titolo dovrà guadagnare almeno 8 punti su Charles Leclerc e 6 su Sergio Perez. Red Bull può inoltre blindare ulteriormente il successo nel campionato costruttori, potendo gestire un margine di 137 punti sulla Ferrari e addirittura di 203 sulla Mercedes. Le Frecce d’Argento proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio, soprattutto in caso dibagnata per quanto visto nelle prove libere del venerdì. Il Gran Premio del2022 di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport ...