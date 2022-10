Calendario Fiorentina Conference League 2022 2023 | programma | date e orari di tutte le partite

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il, lee glidiledellanei gironi di. A Istanbul si è tenuto il sorteggio che ha decretato quali saranno gli otto gironi della prossima edizione della terza coppa europea per importanza, giunta soltanto alla sua seconda edizione. Esordio per i viola che se la vedranno, nel gruppo A, con Istanbul Basaksehir, Hearts e Riga. La squadra di Italiano, lo ricordiamo, si presentava in questo sorteggio come squadra inserita in seconda fascia. La competizione avrà inizio l’8 settembre e la fase a gironi, lunga sei, si concluderà il 3 novembre. Le sfide si giocheranno sempre di giovedì, tre di queste alle 18.45, altre tre alle ...

