Calciomercato | il Napoli sulle tracce di Kadioglu del Fenerbache

Milan - Juventus 2 - 0: 46 Tomori, 54 DiazCLASSIFICA SERIE A:punti 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9, ......ea quota 20 punti. Gli ultimi cinque scontri diretti giocati a San Siro in campionato si sono conclusi con tre vittorie per i bianconeri, un pareggio e un successo milanista..it ...Secondo quanto riportato dal portale turco Sporx, il Napoli starebbe seguendo da molto vicino le prestazioni del centrocampista del Fenerbache Ferdi Kadioglu. Il club azzurro starebbe monitorando la ...A San Siro finisce 2-0 grazie alle reti di Tomori e Brahim Diaz: tre punti che proiettano la squadra di Pioli a quota 20 in classifica, momentaneamente alla pari di Napoli e Atalanta ... quando da un ...