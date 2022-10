Ambrosini si espone | chi parte favorita tra Milan e Juventus

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sarà sicuramente un grande spettacolo quello che oggi alle 18.00 vedrà i Campioni d’Italia delaffrontare ladi Max Allegri, alla ricerca di riscatto dopo alcune partite non all’altezza delle aspettative.L’ex centrocampista e bandiera delMassimoha espresso il suo personale pronostico sulla partita, e durante un’intervista rilasciata alle colonne di SportWeek: “La bilancia pende nettamente dalladel. Al di là del risultato di stasera, il percorso fatto, le scelte societarie e tecniche prese hanno portato ilavanti. Non bisogna mai dare la Juve per morta, ma dal punto di vista strategico ilavanti”.

LA NAZIONE

