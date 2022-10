Al Viminale | dopo la Lamorgese | meglio un tecnico o un politico?

... leghista - padano, e poco stimato nel Palazzo, indesiderato alo altro ruolo di elevata ... In primo luogo quelli economici e, subito, della politica estera con la necessità di superare l'...Il leader della Lega ieri ha ripetuto che non ci sono veti per lui alma riottenere quell'... E così,il nome di Alberto Zangrillo, che ha rifiutato , spunta all'interno di FI, che le ...L’intervento del Capo dello Stato fermo e stringato: “L’Italia sa badare a sé stessa”. Quello di Mario Draghi nello stesso solco. La rettifica da Oltralpe dello stesso presidente Emmanuel Macron: pron ...Il ministero dell'Interno si è affidato al sito «Eligendo» per indicare i vincitori e gli sconfitti nei collegi uninominali e gli eletti e plurieletti nei collegi plurinominali. Inoltre ha diffuso i r ...