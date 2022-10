WTA Monastir 2022 | risultati 7 ottobre | avanza Elise Mertens | fuori Ons Jabeur

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sono proseguiti i Jasmin Opendi tennis: sul cemento outdoor tunisino il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250ha visto disputarsi oggi tutti gli incontri dei quarti di finale. Non c’erano azzurre in gara. Nella parte alta del tabellone la statunitense Claire Liu elimina in tre set la padrona di casa tunisina Ons, testa di serie numero 1, con lo score di 6-3 4-6 6-4 e domani affronterà nel penultimo atto la belga, numero 5 del seeding, che regola la qualificata nipponica Moyuka Uchijima col punteggio di 6-0 3-6 6-4. Nella parte bassa del tabellone la transalpina Alizé Cornet, testa di serie numero 3, piega la slovena Tamara Zidansek con lo score di 7-5 7-6 (7) e domani sfiderà in semifinale la russa Veronika Kudermetova, ...

