Salvini ministro della Nutella Bestiario di Governo senza freni Ad inventare poltrone Matteo non teme rivali Pure l’autore del Porcellum disprezza il Rosatellum

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ormai non lo vogliono nemmeno i suoi elettori e per questo si inventa un nuovo ministero. Bentronati al nostrodiper la natalitàha avuto un’altra delle sue brillanti idee: un bel ministero per la Famiglia e la Natalità. “Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la Famiglia e la Natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figlitanti problemi”, dice ai suoi durante un incontro a porte chiuse ma con finestre abbastanza aperte per farsi beccare dai giornalisti. La confermarichiesta leghista arriva dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo: “Con questosi spera di concretizzare i progetti che in ...