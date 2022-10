Preghiera del mattino del 7 Ottobre 2022 | “Ti lodo o Cristo”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... in cui tutti siamo chiamati a preparare l'arrivonuovo pastore che il Santo Padre vorrà inviare e la prima preparazione è anzitutto quella della, chiedendo al Signore di concedere alla ...Tutti questi erano concordi e concordi nella, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre ... Ha spiegato la potenzasuo braccio, ha disperso i superbi nei pensieriloro cuore. R. Ha ...Oggi la Chiesa celebra la memoria della Madonna del Rosario. In Russia è stata indetta una giornata di preghiera e di digiuno per la pace ...«Pregate per la salute di Putin». Un invito che suona come un allarme quello del patriarca Kirill. Che con una circolare ha chiesto a clero e credenti di dedicare ...