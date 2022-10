(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Sono mesi che discutiamo e ancora non decidiamo”. Alta tensione sia con la Commissione, che non ascolta la maggioranza degli Stati sul price cap sul gas, sia con Scholz, che frena. Dal summit Ue esce una scadenza (forse): una proposta formale entro il vertice del 20 ottobre. Ci saranno riunioni continue dei ministri dell’Energia, restano ricette diverse

"C'è una recessione e non stiamo facendo niente. Sono sei mesi che ne parliamo". Quando Marioprende la parola al vertice europeo di Praga , gli altri leader si ritrovano davanti un premier che non avevano mai visto così: arrabbiato, duro, netto. Ce l'ha con la Commissione Europea che ...... una flessione però naturale dovuta all'anno e mezzo di permanenza nel governo. Se Giorgia ... "Una bella discussione, certo anche critica, ma così si fa nei partiti",il capogruppo uscente ... Draghi saluta l'Europa cantandogliene quattro “C’è una recessione e non stiamo facendo niente. Sono sei mesi che ne parliamo…”. Quando Mario Draghi prende la parola al vertice europeo di Praga, gli altri leader si ritrovano davanti un premier che ...Secondo i sondaggi Ipsos, Draghi riscontra un alto tasso di gradimento tra gli elettorati di PD (92%) e Azione/IV (94%) oltre che di Lega (75%) e FI (73%).