Pd | Letta | ' nostra identità non data da alleanza ma ma ciò che pensiamo'

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "E' evidente che dovremo parlare di alleanze, ma è stato detto molto bene: lanon èdalle alleanze ma da quello che". Così Enriconella replica in Direzione. "La riflessione se fatta in modo serio, vengono facili".

Roma, 6 ott. " Il nervo scoperto tra i dem l'ha toccato subito Enrico: "Sulle donne il fallimento dellarappresentanza è chiaro e evidente, non ho molto da aggiungere". Come era prevedibile, il fronte femminile del Pd ha animato più di tutti la discussione ...... troppo spesso dimenticati, quando non umiliati, e sulla definizione dellaidentità', aveva ... responsabile pari opportunità del Partito Democratico, che ha incassato il pieno appoggio di. ...Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "E' evidente che dovremo parlare di alleanze, ma è stato detto molto bene: la nostra identità non è data dalle alleanze ma da quello che pensiamo". Così Enrico ...Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Ho già detto che c'è un solo partito che ha vinto le elezioni, FdI. Tra tutti gli altri l'unico partito che ha cominciato la discussione siamo noi. Dobbiamo ...