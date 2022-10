Joan Thiele a Trieste Venerdì 7 ottobre 2022

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Cantautrice e produce di origini metà italiane e metà svizzero colombiane, ha trascorso una vita nomade tra Cartagena e l’Italia che le ha regalato un gusto musicale internazionale tra R&B e soul,è uno dei nomi più interessanti e originali della nuova scena musicale. Il suo primo omonimo ep esce nel 2016, anticipato dai singoli Save Me e Taxi Driver; a febbraio 2017 viene scelta da Radio Rai Due come rappresentante dell’Italia al Festival EBBA Eurosonic Norderslag in Olanda a Groningen e nel 2018 pubblica l’album “Tango”. Nel 2020, su etichetta Undamento/Universal Music, esce “Operazione Oro”, il primo EP in lingua italiana, un viaggio tra pop, r&b e colonne sonore che nasce con il ritrovamento di vecchie bobine di viaggi della sua famiglia. Recentementeha collaborato con ...

Il Piccolo

... pop e arrangiamenti d'altri tempi in un equilibrio perfetto di tradizione e sperimentazione, sempre domenica alle 22 LineUp! ospita la cantautrice e producer, origini metà italiane e ...Alle ore 22 si continua con l'R'n'B e il pop con arrangiamenti d'altri tempi della cantautrice e producer, di origini per metà italiane e per l'altra svizzero - colombiane, e con ... Barcolana in musica, Joan Thiele in concerto al Miela di Trieste: pop, r&b e soul come “Proiettili” Al Mattatoio di Roma, concerti di LaHasna, Nava, LNDFK, Joan Thiele, Elasi. La seconda edizione della rassegna dall’8 al 10 ottobre in uno dei luoghi più adatti alla presentazione della musica e dello ...Un appuntamento con la musica “in rosa” nel segno dei nuovi linguaggi contemporanei, dell’inclusività e della parità di genere, atteso al ...