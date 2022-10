(Di giovedì 6 ottobre 2022) Negli ultimi cinque anni la politica in Italia "non è stata in grado di fare passi avanti sui temi deicivili" e nemmeno la campagna elettorale è stata occasione per mettere al centro "la ...

...e i malati non muovono clientele e preferenze - ha spiegato- . In questa campagna elettorale non si è parlato minimamente della scienza e della libertà. Ora non ci facciamosul ...'Non ci facciamo' hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco. 'Siamo ben consapevoli della difficoltà che rappresenta questo passaggio, nonché degli effetti discriminatori del testo ... Cappato: no illusioni sul governo, su diritti continua battaglia Modena, 6 ott. (askanews) - Negli ultimi cinque anni la politica in Italia "non è stata in grado di fare passi avanti sui temi dei diritti civili" e nemmeno la campagna elettorale è stata occasione pe ...