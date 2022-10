Ucraina: Conte, 'folle escalation, in piazza per pace anche senza bandiere' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe che i cittadini che vivono con preoccupazione la folle escalation militare in corso potessero ritrovarsi a manifestare per la pace. Se questa mobilitazione si concretizzerà, il Movimento 5 Stelle ci sarà, anche senza bandiere". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte, ricalcando quanto dichiarato questa mattina in un'intervista pubblicata sulle pagine di Avvenire. "Pronti a fare la nostra parte", la frase del leader M5S che accompagna il tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe che i cittadini che vivono con preoccupazione lamilitare in corso potessero ritrovarsi a manifestare per la. Se questa mobilitazione si concretizzerà, il Movimento 5 Stelle ci sarà,". Lo scrive su Twitter Giuseppe, ricalcando quanto dichiarato questa mattina in un'intervista pubblicata sulle pagine di Avvenire. "Pronti a fare la nostra parte", la frase del leader M5S che accompagna il tweet.

